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Poster of Stoikiy olovyannyy soldatik
7.4
Kinoafisha Films Stoikiy olovyannyy soldatik
7.4

Stoikiy olovyannyy soldatik

, 1976
Stoikiy olovyannyy soldatik
USSR / Animation, Short / 18+
Poster of Stoikiy olovyannyy soldatik
7.4

Cast

Aleksey Konsovsky
Aleksey Konsovsky
Sergey Tseyts
Maria Vinogradova
Director Lev Milchin
Writer Alla Akhundova, Hans Christian Andersen
Composer Yan Frenkel
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 18 minutes
Production year 1976
World premiere 15 August 1976
Release date
15 August 1976 Russia 12+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Stoikiy olovyannyy soldatik, The Constant Tin Soldier, Стойкий оловянный солдатик, Alavinis kareivėlis, The Steadfast Tin Soldier, Vankumatu tinasõdur, Стійкий олов'яний солдатик

Cartoon rating

7.4
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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