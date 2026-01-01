Similar films for Masha i volshebnoe varene
Film Film Film Comedy, Animation, Short
1968, USSR
8.0
Воспроизведение начнётся
сразу после покупки Animation
сразу после покупки Animation
1978, USSR
6.0
Kak Masha possorilas s podushkoy Animation
1977, USSR
7.0
Mozhno i nelzya Animation
1964, USSR
6.0
Poslednie volshebniki Animation
1979, USSR
6.0
Rasskazy starogo moryaka: Antarktida Animation
1972, USSR
7.0
Babushkin zontik Animation
1969, USSR
5.0
Svetlyachok N8 Animation
1968, USSR
5.0
Budilnik Animation
1967, USSR
5.0
Zhu-zhu-zhu Animation
1966, USSR
5.0
Svinya-kopilka Animation
1963, USSR
6.0
Petukh i boyarin Animation, Short
1986, USSR
6.0