Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Masha i volshebnoe varene
6.8
Kinoafisha Films Masha i volshebnoe varene
6.8

Masha i volshebnoe varene

, 1979
Masha i volshebnoe varene
USSR / Animation / 18+
Poster of Masha i volshebnoe varene
6.8

Cast

Vasily Livanov
Vasily Livanov
Narrator
Director Lev Milchin
Writer Vasily Livanov
Composer Yan Frenkel
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1979
World premiere 3 February 1979
Release date
3 February 1979 Russia 12+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Masha i volshebnoe varene, Masha and Magic Jam, Маша и волшебное варенье, Masa ja võlumoos

Cartoon rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Masha i volshebnoe varene

Film Film Film
Film Film Film Comedy, Animation, Short
1968, USSR
8.0
Воспроизведение начнётся<br/> сразу после покупки
Воспроизведение начнётся
сразу после покупки Animation
1978, USSR
6.0
Kak Masha possorilas s podushkoy
Kak Masha possorilas s podushkoy Animation
1977, USSR
7.0
Mozhno i nelzya
Mozhno i nelzya Animation
1964, USSR
6.0
Poslednie volshebniki
Poslednie volshebniki Animation
1979, USSR
6.0
Rasskazy starogo moryaka: Antarktida
Rasskazy starogo moryaka: Antarktida Animation
1972, USSR
7.0
Babushkin zontik
Babushkin zontik Animation
1969, USSR
5.0
Svetlyachok N8
Svetlyachok N8 Animation
1968, USSR
5.0
Budilnik
Budilnik Animation
1967, USSR
5.0
Zhu-zhu-zhu
Zhu-zhu-zhu Animation
1966, USSR
5.0
Svinya-kopilka
Svinya-kopilka Animation
1963, USSR
6.0
Petukh i boyarin
Petukh i boyarin Animation, Short
1986, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more