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Poster of Kak Masha possorilas s podushkoy
7.2
Kinoafisha Films Kak Masha possorilas s podushkoy
7.2

Kak Masha possorilas s podushkoy

, 1977
Kak Masha possorilas s podushkoy
USSR / Animation / 18+
Poster of Kak Masha possorilas s podushkoy
7.2

Cast

Vasily Livanov
Vasily Livanov
Narrator
Director Lev Milchin
Writer Galina Lebedeva
Composer Yan Frenkel
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1977
World premiere 2 February 1977
Release date
2 February 1977 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Kak Masha possorilas s podushkoy, How Masha Quarrelled with a Pillow, Как Маша поссорилась с подушкой, Kuidas Masa padjaga tülli läks

Cartoon rating

7.2
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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