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Poster of Gunan-bator
6.6
Kinoafisha Films Gunan-bator
6.6

Gunan-bator

, 1965
Gunan-bator
USSR / Animation / 18+
Poster of Gunan-bator
6.6

Cast

Leonid Pirogov
Shamdagay
Oleg Tabakov
Oleg Tabakov
Gunan
Vladimir Kenigson
Lev Sverdlin
Iribsyn
Nina Gulyaeva
Oyuun
Yakov Belenkiy
Urtu
A. Fuksina
Director Roman Davydov
Writer Leonid Belokurov
Composer Tomas Korganov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 19 minutes
Production year 1965
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Gunan-bator, Goonan - Bator, Гунан-Батор

Cartoon rating

6.6
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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