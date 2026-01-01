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Poster of Pilyulya
5.4
Kinoafisha Films Pilyulya
5.4

Pilyulya

, 1983
Pilyulya
USSR / Animation / 18+
Poster of Pilyulya
5.4

Cast

Lev Shabarin
The Hare
Nikolay Grabbe
The Wolf
Yuriy Puzyryov
The Badger
Lyudmila Gnilova
The Hedgehog
Natalya Gurzo
The Fox
Vladimir Prokhorov
The Bear
Director Roman Davydov
Writer Vladimir Kapninskiy
Composer Vladimir Krivtsov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1983
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Pilyulya, A Pill, Пилюля

Cartoon rating

5.4
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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