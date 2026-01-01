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7.3
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Foka: Na vse ruki doka
7.3
Foka: Na vse ruki doka
, 1972
Foka: Na vse ruki doka
USSR / Animation / 18+
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
7.3
Cast
Georgiy Millyar
The Jester
Lyusena Ovchinnikova
Belyona
Pyotr Vishnyakov
Foka
Anatoliy Papanov
Baldey
Director
Roman Davydov
Writer
Leonid Belokurov
,
Evgeniy Permyak
Composer
Yuri Butsko
Cast and Crew
Animated film details
Country
USSR
Runtime
19 minutes
Production year
1972
Production
Soyuzmultfilm
Also known as
Foka: Na vse ruki doka, Foca the Handiman, Фока - на все руки дока
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Cartoon rating
7.3
Rate
10
votes
7.2
IMDb
Place in the rating
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Stills
Showtimes
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