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Poster of Foka: Na vse ruki doka
7.3
Kinoafisha Films Foka: Na vse ruki doka
7.3

Foka: Na vse ruki doka

, 1972
Foka: Na vse ruki doka
USSR / Animation / 18+
Poster of Foka: Na vse ruki doka
7.3

Cast

Georgiy Millyar
Georgiy Millyar
The Jester
Lyusena Ovchinnikova
Lyusena Ovchinnikova
Belyona
Pyotr Vishnyakov
Foka
Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
Baldey
Director Roman Davydov
Writer Leonid Belokurov, Evgeniy Permyak
Composer Yuri Butsko
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 19 minutes
Production year 1972
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Foka: Na vse ruki doka, Foca the Handiman, Фока - на все руки дока

Cartoon rating

7.3
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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