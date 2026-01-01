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Poster of Skaz o Evpatii Kolovrate
6.9
Kinoafisha Films Skaz o Evpatii Kolovrate
6.9

Skaz o Evpatii Kolovrate

, 1985
Skaz o Evpatii Kolovrate
USSR / Animation / 18+
Poster of Skaz o Evpatii Kolovrate
6.9

Cast

Lev Shabarin
Aleksey Konsovsky
Aleksey Konsovsky
Vladimir Kenigson
Stepan Bubnov
Vladimir Burlakov
Vladimir Burlakov
Roman Filippov
Roman Filippov
German Kachin
Konstantin Zakharov
Director Roman Davydov
Writer Leonid Belokurov
Composer Vladimir Krivtsov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 19 minutes
Production year 1985
World premiere 1 January 1985
Release date
1 January 1985 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Skaz o Evpatii Kolovrate, The Tale of Yevpatiy Kolovrat, Сказ о Евпатии Коловрате, La légende de Percefort

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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