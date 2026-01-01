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Poster of Okhotnik i ego syn
5.3
Kinoafisha Films Okhotnik i ego syn
5.3

Okhotnik i ego syn

, 1983
Okhotnik i ego syn
USSR / Animation / 18+
Poster of Okhotnik i ego syn
5.3

Cast

Yuriy Puzyryov
The Hunter
Margarita Korabelnikova
The Son
Director Roman Davydov
Writer Yu. Gurvich
Composer Vladimir Komarov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1983
World premiere 1 July 1983
Release date
1 July 1983 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Okhotnik i ego syn, Hunter and His Son, Охотник и его сын, Ohotnik i ego syn

Cartoon rating

5.3
Rate 10 votes
5 IMDb
Place in the rating
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