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Poster of Travelling front
5.6
Kinoafisha Films Travelling front
5.6

Travelling front

, 1971
Travelling front
USSR / Drama / 18+
Poster of Travelling front
5.6

Cast

Pyotr Glebov
Petr Zhtzhinkin
Nurmukhan Zhanturin
Lopzon
Leonid Kulagin
Leonid Kulagin
Zambursky
Yury Solomin
Yury Solomin
Zhmakov
Hasanbek Zhanturin
Makharzhav
Afanasi Kochetkov
admiral Aleksandr Kolchak
Valentin Kulik
Baron Ungern
Georgiy Engel
Gombozhap Tsydynzhapov
Old man
Yuriy Vasilev
Director Baras Khalzanov
Writer Baras Khalzanov, Mikhail Kolesnikow
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1971
World premiere 5 March 1971
Release date
5 March 1971 USSR
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Kochuyushchiy front, Кочующий фронт, Frontul nomad

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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