Cast
Pyotr Glebov
Petr Zhtzhinkin
Nurmukhan Zhanturin
Lopzon
Hasanbek Zhanturin
Makharzhav
Afanasi Kochetkov
admiral Aleksandr Kolchak
Valentin Kulik
Baron Ungern
Gombozhap Tsydynzhapov
Old man
Cast and Crew
Director
Baras Khalzanov
Writer
Baras Khalzanov, Mikhail Kolesnikow
Composer
Evgeniy Krylatov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1971
World premiere
5 March 1971
Production
Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Kochuyushchiy front, Кочующий фронт, Frontul nomad