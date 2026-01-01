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Poster of Beg inokhodtsa
7.3
Kinoafisha Films Beg inokhodtsa
7.3

Beg inokhodtsa

, 1968
Beg inokhodtsa
USSR / Drama / 18+
Poster of Beg inokhodtsa
7.3

Cast

Nurmukhan Zhanturin
Tanabay
Baken Kydykeyeva
Dzhaydar
Farida Sharipova
Byubyuzhan
Kapar Aliyev
Choro
Sovetbek Dzhumadylov
Ibraim
Yury Solomin
Yury Solomin
Narrator
Director Sergey Urusevsky
Writer Chingiz Aitmatov
Composer Moisey Vaynberg
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1968
World premiere 1 December 1969
Release date
1 December 1969 Russia
Production Mosfilm
Also known as
Beg inokhodtsa, A versenyló halála, Abschied von Gulsary, Elveda Gülsarı, Hyvästi, Gulsary!, Kopar zincirlerini, Gülsarı, Lauf eines Zelters, Pasgængeren, Żegnaj, Gulsary, Бег иноходца

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7.2 IMDb
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