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Poster of Polyn - trava gorkaya
6.4
Kinoafisha Films Polyn - trava gorkaya
6.4

Polyn - trava gorkaya

, 1982
Polyn - trava gorkaya
USSR / Drama / 18+
Poster of Polyn - trava gorkaya
6.4

Cast

Aleksandr Kazakov
Aleksandr Kazakov
Trofim Yermakov
Olga Prokhorova
Masha
Yelena Drapeko
Yelena Drapeko
Dusya Mikishina
Aleftina Yevdokimova
Marta
Pyotr Glebov
Grigoriy Zharkov
Vera Mayorova
Liza - zhena Pavla
Vladimir Treshchalov
Vladimir Treshchalov
Pavel Yermakov
Galina Dyomina
Avdyuta - maty Trofima
Mikhail Brylkin
Avdey
Volodymyr Novikov
Vasiliy Kovrigin
Director Aleksei Saltykov
Writer Mikhail Vorfolomeyev
Composer Aleksandra Pakhmutova
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1982
World premiere 17 June 1982
Release date
17 June 1982 Russia 12+
17 June 1982 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Polyn - trava gorkaya, Katkera kuin koiruoho, Woodworm: Bitter Grass, Полынь - трава горькая

Film rating

6.4
Rate 14 votes
5.9 IMDb
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