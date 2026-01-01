Cast
Pyotr Glebov
Aleksandr Polovtsev
Leonid Kmit
Grigoriy Bannik
Fyodar Shmakaw
Andrey Razmyotnov
Vladimir Dorofeyev
Grandpa Shchukar
Viktor Chekmaryov
Yakov Ostrovnov
Iosif Kutyansky
Kondrat Maydannikov
Cast and Crew
Writer
Yuriy Lukin, Fyodor Shakhmagonov, Mikhail Sholokhov
Composer
Oleg Karavaychuk, Yuriy Levitin
Film details
Country
USSR
Runtime
4 hours 38 minutes
Production year
1959
World premiere
6 June 1959
Release date
|6 June 1959
|Russia
|
|12+
|10 October 1959
|USA
|
|
Production
Lenfilm Studio
Also known as
Podnyataya tselina, Aron raivaajat, Feltört ugar, Neuland unterm Pflug, The New Land, Új barázdát szánt az eke, Uzorana ledina, Virgin Soil Upturned, Zorany ugór, Поднятая целина