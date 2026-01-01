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Poster of Virgin Soil Upturned
7.5
Kinoafisha Films Virgin Soil Upturned
7.5

Virgin Soil Upturned

, 1959
Podnyataya tselina
USSR / Drama / 18+
Poster of Virgin Soil Upturned
7.5

Cast

Andrei Abrikosov
Andrei Abrikosov
Pyotr Chernov
Semyon Davydov
Pyotr Glebov
Aleksandr Polovtsev
Lyudmila Khityaeva
Lyudmila Khityaeva
Lushka
Leonid Kmit
Grigoriy Bannik
Evgeniy Matveev
Evgeniy Matveev
Makar Nagulnov
Dolores Stolbova
Vladimir Volchik
Fyodar Shmakaw
Andrey Razmyotnov
Vladimir Dorofeyev
Grandpa Shchukar
Viktor Chekmaryov
Yakov Ostrovnov
Iosif Kutyansky
Kondrat Maydannikov
Director Aleksandr Ivanov
Writer Yuriy Lukin, Fyodor Shakhmagonov, Mikhail Sholokhov
Composer Oleg Karavaychuk, Yuriy Levitin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 4 hours 38 minutes
Production year 1959
World premiere 6 June 1959
Release date
6 June 1959 Russia 12+
10 October 1959 USA
Production Lenfilm Studio
Also known as
Podnyataya tselina, Aron raivaajat, Feltört ugar, Neuland unterm Pflug, The New Land, Új barázdát szánt az eke, Uzorana ledina, Virgin Soil Upturned, Zorany ugór, Поднятая целина

Film rating

7.5
Rate 22 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1065 In the Drama genre  501 In films of USSR  138 In films of 1959  10
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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