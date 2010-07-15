Cast
Cast and Crew
Composer
Dmitriy Rybnikov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2009
World premiere
15 July 2010
Release date
|15 July 2010
|Russia
| Парадиз
|16+
|15 July 2010
|Belarus
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|15 July 2010
|Kazakhstan
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|15 July 2010
|Ukraine
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Worldwide Gross
$699,703
Production
Cinepro, Paradiz Prodakshnz, SinePro
Also known as
Vzroslaya doch, ili Test na..., Suaugusi dukra arba tėvo išbandymas, Vzroslaya doch molodogo gospodina, Взрослая дочь, или Тест на..., Доросла дочка, або Тест на...