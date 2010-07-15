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Poster of Vzroslaya doch, ili Test na...
6.7
Vzroslaya doch, ili Test na... - Trailer
Kinoafisha Films Vzroslaya doch, ili Test na...
6.7

Vzroslaya doch, ili Test na...

, 2009
Vzroslaya doch, ili Test na...
Russia / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Vzroslaya doch, ili Test na...
6.7
Vzroslaya doch, ili Test na... - Trailer
Vzroslaya doch, ili Test na...  Trailer

Cast

Dmitriy Maryanov
Dmitriy Maryanov
Olga Nikolich
Ilya Shakunov
Ilya Shakunov
Evgeniya Brik
Evgeniya Brik
Marina
Olesya Sudzilovskaya
Olesya Sudzilovskaya
Maksim Blinov
Maksim Blinov
Ivan
M. Belenikina
Sandra Eliava
Sandra Eliava
Lyudochka
Mikhail Felman
Yurist
Zh. Glubokova
Filipp Gorenshteyn
Filipp Gorenshteyn
Sergey Gorobchenko
Sergey Gorobchenko
Posrednikov
Director Mher Mkrtchyan
Writer Mher Mkrtchyan
Composer Dmitriy Rybnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2009
World premiere 15 July 2010
Release date
15 July 2010 Russia Парадиз 16+
15 July 2010 Belarus
15 July 2010 Kazakhstan
15 July 2010 Ukraine
Worldwide Gross $699,703
Production Cinepro, Paradiz Prodakshnz, SinePro
Also known as
Vzroslaya doch, ili Test na..., Suaugusi dukra arba tėvo išbandymas, Vzroslaya doch molodogo gospodina, Взрослая дочь, или Тест на..., Доросла дочка, або Тест на...

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 

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Vzroslaya doch, ili Test na... - Trailer
Vzroslaya doch, ili Test na... Trailer
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