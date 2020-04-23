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Poster of Extraction
6.9
Extraction - Trailer
Kinoafisha Films Extraction
6.9

Extraction

, 2020
Extraction
USA / Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Extraction
6.9
Extraction - Trailer
Extraction  Trailer

Cast

Chris Hemsworth
Chris Hemsworth
Tyler Rake
David Harbour
David Harbour
Golshifteh Farahani
Golshifteh Farahani
Derek Luke
Derek Luke
Randeep Hooda
Randeep Hooda
Saju
Pankaj Tripathi
Pankaj Tripathi
Bryon Lerum
Rake's Son
Ryder Lerum
Rake's Son
Rudhraksh Jaiswal
Ovi Mahajan
Shivam Vichare
Sachin
Piyush Khati
Arjun
Sara Rumao
Cute Girl
Director Sam Hargrave
Writer Joe Russo, Anthony Russo, Ande Parks, Fernando León González
Composer Alex Belcher, Henry Jackman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2020
Online premiere 23 April 2020
World premiere 23 April 2020
MPAA R
Budget $65,000,000
Production Netflix, AGBO, T.G.I.M Films
Also known as
Extraction, Tyler Rake, Misión de rescate, Out of the Fire, Cijena spasa, Dhaka, Estekhraj, Evakuacija, Päästeoperatsioon, Qutqaruv operatsiyasi, Resgate, Tyler Rake: A kimenekítés, Tyler Rake: Extraction, Tyler Rake: Nhiệm Vụ Giải Cứu, Tyler Rake: Ocalenie, Tyler Rake: Operação de Resgate, Vyproštění, Vyslobodenie, Τάιλερ Ρέικ: Η φυγάδευση, Евакуация, Евакуація, Тайлер Рейк: Операция по спасению, Цена спаса, טיילר רייק: חילוץ, คนระห่ำภารกิจเดือด, タイラー・レイク －命の奪還－, 驚天營救, Resgate (Extraction), एक्सट्रैक्शन, 익스트랙션, タイラー・レイク －命の奪還－：2020, Çıkarma, 惊天营救

Film rating

6.9
Rate 31 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2184 In the Action genre  495 In the Thriller genre  424 In films of USA  1329 In films of 2020  28
Updated 10 March 2026

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