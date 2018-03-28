Cast
Jacqueline Fernandez
Mohini (Dancer in the song Ek Do Teen)
Deepak Dobriyal
Usman Langda
Prateik Babbar
Sunny Salgoankar
Ashwin Kaushal
Man who stays opposite Reha's school
Cast and Crew
Writer
Sajid Nadiadwala, Jojo Khan, Abbaas Hierapurwala, Niraj Kumar Mishra
Composer
Julius Packiam, Pranaay, Mithun Sharma, Sandeep Shirodkar
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 17 minutes
Production year
2018
Online premiere
28 March 2018
World premiere
28 March 2018
Release date
|30 March 2018
|France
|
|
|30 March 2018
|Great Britain
|
|
|30 March 2018
|India
|
|
|27 April 2018
|Nepal
|
|
Worldwide Gross
$33,139,063
Production
Benetone Films, Fox STAR Studios, Nadiadwala Grandson Entertainment
Also known as
Baaghi 2, Baaghi 2: Le rebelle, Mässaja 2, Rebel 2, Бунтарь 2, बाग़ी 2, タイガー・バレット, 바기 2