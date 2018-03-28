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Poster of Baaghi 2
4.7
Kinoafisha Films Baaghi 2
4.7

Baaghi 2

, 2018
Baaghi 2
India / Thriller, Action / 18+
Poster of Baaghi 2
4.7

Cast

Tiger Shroff
Tiger Shroff
Ranveer Pratap Singh
Disha Patani
Disha Patani
Neha
Manoj Bajpayee
Manoj Bajpayee
DIG Ajay Shergill
Randeep Hooda
Randeep Hooda
LSD
Jacqueline Fernandez
Mohini (Dancer in the song Ek Do Teen)
Riteish Deshmukh
Vipin Sharma
Neha's Father
Lakshmi Manchu
Eindraneel Bhattacharya
Deepak Dobriyal
Usman Langda
Prateik Babbar
Sunny Salgoankar
Ashwin Kaushal
Man who stays opposite Reha's school
Director Ahmed Khan
Writer Sajid Nadiadwala, Jojo Khan, Abbaas Hierapurwala, Niraj Kumar Mishra
Composer Julius Packiam, Pranaay, Mithun Sharma, Sandeep Shirodkar
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 17 minutes
Production year 2018
Online premiere 28 March 2018
World premiere 28 March 2018
Release date
30 March 2018 France
30 March 2018 Great Britain
30 March 2018 India
27 April 2018 Nepal
Worldwide Gross $33,139,063
Production Benetone Films, Fox STAR Studios, Nadiadwala Grandson Entertainment
Also known as
Baaghi 2, Baaghi 2: Le rebelle, Mässaja 2, Rebel 2, Бунтарь 2, बाग़ी 2, タイガー・バレット, 바기 2

Film rating

4.7
Rate 13 votes
4.7 IMDb
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soundtrack Baaghi 2
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