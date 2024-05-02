Menu
8.1 IMDb Rating: 7.5
Furiosa

Furiosa

Furiosa: A Mad Max Saga 18+
Synopsis

The origin story of renegade warrior Furiosa before her encounter and teamup with Mad Max.

Furiosa - trailer #3
Furiosa  trailer #3
Country USA
Runtime 2 hours 28 minutes
Production year 2024
Online premiere 24 June 2024
World premiere 2 May 2024
Release date
25 May 2024 Russia
23 May 2024 Argentina +16
23 May 2024 Australia
22 May 2024 Austria
22 May 2024 Azerbaijan 16+
22 May 2024 Belgium
23 May 2024 Brazil
23 May 2024 Brunei Darussalam
24 May 2024 Bulgaria
24 May 2024 Canada
7 June 2024 China
23 May 2024 Colombia
23 May 2024 Croatia
23 May 2024 Czechia
23 May 2024 Dominican Republic
24 May 2024 Estonia
24 May 2024 Finland
22 May 2024 France
23 May 2024 Georgia R
23 May 2024 Germany
24 May 2024 Great Britain
30 May 2024 Greece
23 May 2024 Hong Kong
24 May 2024 Iceland Unrated
22 May 2024 Indonesia
24 May 2024 Ireland 15A
23 May 2024 Israel
23 May 2024 Italy 6+
31 May 2024 Japan
23 May 2024 Kazakhstan 16+
24 May 2024 Kyrgyzstan
24 May 2024 Latvia N16
24 May 2024 Lithuania
23 May 2024 Malaysia
23 May 2024 Mexico
24 May 2024 Moldova
23 May 2024 Montenegro o.A.
23 May 2024 Netherlands
24 May 2024 Norway
23 May 2024 Peru
22 May 2024 Philippines
24 May 2024 Poland
23 May 2024 Portugal
23 May 2024 Puerto Rico R
24 May 2024 Romania
23 May 2024 Serbia o.A.
23 May 2024 Singapore
23 May 2024 Slovakia 15
22 May 2024 South Korea
24 May 2024 Spain
22 May 2024 Sweden 15
23 May 2024 Taiwan, Province of China 15+
24 May 2024 Tajikistan
22 May 2024 Thailand
24 May 2024 Turkey
23 May 2024 UAE TBC
24 May 2024 USA
23 May 2024 Ukraine
24 May 2024 Uzbekistan
24 May 2024 Viet Nam
Budget $168,000,000
Worldwide Gross $174,375,791
Production Warner Bros., Domain Entertainment (II), Kennedy Miller Mitchell
Also known as
Furiosa: A Mad Max Saga, Furiosa, Furiosa: De la saga Mad Max, Furiosa: Saga Mad Max, Furiosa: Uma Saga Mad Max, Фуриоса: Хроники Безумного Макса, Furios: Telba Maks yilnomalari, Furiosa : Une saga Mad Max, Furiosa: Bir Mad Max Destanı, Furiosa: Câu Chuyện Từ Max Điên, Furiosa: Çılğın Maks əfsanəsi, Furiosa: Mad Maxi saaga, Furiosa: Pobješnjeli Max saga, Furiosa: Sága Šíleného Maxe, Furiosa: Sagat Max Ha'Zo'em, Furiosa: Történet a Mad Maxből, Furiosa: Une saga Mad Max, Furioza: pašėlusio Makso saga, Furioza: Pobesneli Maks saga, Фуриоза: Побеснели Макс сага, Фуриоза: Сага за Лудиот Макс, Фуріоза: Шалений Макс. Сага, Фюриоза: Сага за Лудия Макс, फ्यूरीओसा: अ मैड मैक्स सागा, マッドマックス　フュリオサ, 疯狂的麦克斯：弗瑞奥萨, 疯狂的麦克斯：狂暴女神, 疯狂的麦克斯前传, 芙莉歐莎：末日先鋒傳說, 芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章
Director
George Miller
George Miller
Cast
Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy
Chris Hemsworth
Chris Hemsworth
Tom Burke
Tom Burke
Charlee Fraser
Angus Sampson
Angus Sampson
Cast and Crew
Film rating

8.1
Rate 67 votes
7.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  224 In the Action genre  62 In films of USA  144
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Comon 4 June 2024, 02:14
MadMax-5 как и 4й - получился супер, может чуть чуть всего похуже, ну потому что нету харизмы Харди и Шерон, но в целом - так же круто. Опять в… Read more…
Дмитрий Калмыков 3 June 2024, 11:03
На мой взгляд отличный приквел к Дороге ярости. Фильм очень неплохо рассказал историю Фуриосы , а также в нëм отличная актëрская игра и динамичные экшн сцены.
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Furiosa - trailer #3
Furiosa Trailer #3
Furiosa - teaser
Furiosa Teaser
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
