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Poster of Zhena Shtirlitsa
7.1
Kinoafisha Films Zhena Shtirlitsa
7.1

Zhena Shtirlitsa

, 2012
Zhena Shtirlitsa
Russia / Romantic / 18+
Poster of Zhena Shtirlitsa
7.1

Cast

Pawel Delag
Pawel Delag
Tatyana Lyutaeva
Tatyana Lyutaeva
Anna Gorshkova
Anna Gorshkova
Marianne Schultz
Marianne Schultz
Artyom Fadeev
Artyom Fadeev
Konstantin Karasik
Konstantin Karasik
Alya Nikulina
Alya Nikulina
Sergey Mezentsev
Kseniya Knyazeva
Larisa Bednenko
Dima Khopyorsky
Maksim Kuranov
Director Vadim Sokolovsky
Writer Ilja Zofin
Composer Igor Smirnov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2012
World premiere 26 August 2012
Also known as
Zhena Shtirlitsa, Stirlitz's Wife, Mi padre, el espia, Жена Штирлица

Film rating

7.1
Rate 15 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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