Alya Nikulina
Alya Nikulina
Alya Nikulina
Date of Birth
30 November 1937
Age
85 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
25 December 2022
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress
Popular Films
Filmography
6.9
Zhena Shtirlitsa
Zhena Shtirlitsa
Romantic
2012, Russia
6.2
Angel
Angel
Family, Drama
2011, Russia
Watch trailer
7.8
Protivostoanie
Crime, Detective
1985, USSR
