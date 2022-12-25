Menu
Alya Nikulina
Date of Birth
30 November 1937
Age
85 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
25 December 2022
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress

Protivostoanie 7.8
Protivostoanie (1985)
Zhena Shtirlitsa 6.9
Zhena Shtirlitsa (2012)
Angel 6.2
Angel (2011)

Zhena Shtirlitsa 6.9
Romantic 2012, Russia
Angel 6.2
Family, Drama 2011, Russia
Protivostoanie 7.8
Protivostoanie
Crime, Detective 1985, USSR
