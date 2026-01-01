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Poster of Vdvoyom na ldine
5.5
Kinoafisha Films Vdvoyom na ldine
5.5

Vdvoyom na ldine

, 2015
Vdvoyom na ldine
Russia / Romantic / 18+
Poster of Vdvoyom na ldine
5.5

Cast

Vladimir Dykhovichny
Roman
Elizaveta Saksina
Yulya
Valeriy Barinov
Valeriy Barinov
Privalov
Marianne Schultz
Marianne Schultz
Polina Ivanovna
Evgeniy Redko
Roman's Father
Aleksandr Bobrov
Aleksandr Bobrov
Vorobyov
Polina Kozlovskaya
Vasilisa
Eugene Kawerau
Eugene Kawerau
Marusya
Ivan Shmakov
Ivan Shmakov
Stepan
Diana Yenakayeva
Diana Yenakayeva
Young Yulya
Director Valery Ignatiev
Writer Igor Bukreev, Yuliya Firsova, Igor Sushchevskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2015
Production Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Vdvoyom na ldine, Вдвоём на льдине

Film rating

5.5
Rate 14 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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