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Poster of Souchastniki
5.6
Kinoafisha Films Souchastniki
5.6

Souchastniki

, 2015
Souchastniki
Russia / Romantic, Crime / 18+
Poster of Souchastniki
5.6

Cast

Konstantin Solovyov
Konstantin Solovyov
Dmitriy Miller
Dmitriy Miller
Mikalay Kalinin
Karina Razumovskaya
Karina Razumovskaya
Artyom Fadeev
Artyom Fadeev
Oleg Fleyer
Larisa Domaskina
Larisa Domaskina
Andrey Selivanov
Sergey Mukhin
Elena Chernyavskaya
Eugene Kawerau
Eugene Kawerau
Director Roman Prosvirnin
Writer Aleksey Alekseev
Composer Igor Babaev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2015
Also known as
Souchastniki, Complices, Соучастники

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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