Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Prostaya istoriya
Prostaya istoriya - Trailer
Kinoafisha Films Prostaya istoriya

Prostaya istoriya

, 2016
Russia / Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Prostaya istoriya
Prostaya istoriya - Trailer
Prostaya istoriya  Trailer

Cast

Sergey Marin
Sergey Marin
Anastasiya Tyunina
Ekaterina Proskurina
Mikhail Yeliseyev
Mikhail Yeliseyev
Evgeniy Sidikhin
Evgeniy Sidikhin
Director Viktor Tatarskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2016
World premiere 18 August 2016
Release date
18 August 2016 Russia AKM 16+
18 August 2016 Kazakhstan
18 August 2016 Ukraine

Film rating

0.0
Rate 0 vote
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 1 September 2021

Film Trailers

All trailers
Prostaya istoriya - Trailer
Prostaya istoriya Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Prostaya istoriya

Ostorozhno! Vhod razreshen
Ostorozhno! Vhod razreshen Romantic
2017, Russia
5.0
Crime and Weather
Crime and Weather Romantic, Drama, Crime
2006, Russia
4.0
Black Dress
Black Dress Romantic
2008, Russia
5.0
Polcarstva za lyubov
Polcarstva za lyubov Romantic
2014, Russia
6.0
Podari mne nemnogo tepla
Podari mne nemnogo tepla Romantic
2013, Russia
5.0
Kuda ukhodit lyubov
Kuda ukhodit lyubov Romantic
2014, Russia
5.0
El lugar de mi felicidad
El lugar de mi felicidad Romantic
2013, Russia
0.0
Klinika
Klinika Drama
2006, Russia
4.0
The Barracks
The Barracks Drama, Romantic
1999, Russia / Germany
6.0
Chuzhaya zhizn
Chuzhaya zhizn Romantic, Thriller
2017, Russia
0.0
Lost in the Woods
Lost in the Woods Romantic, Crime
2012, Russia
5.0
Ice kiss / Iskyss
Ice kiss / Iskyss Drama
2008, Norway
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more