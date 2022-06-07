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Poster of Thor: Love and Thunder
7.2
Thor: Love and Thunder - Trailer 2
Kinoafisha Films Thor: Love and Thunder
7.2

Thor: Love and Thunder

, 2022
Thor: Love and Thunder
USA / Sci-Fi, Action / 18+
Trailers
Poster of Thor: Love and Thunder
7.2
Thor: Love and Thunder - Trailer 2
Thor: Love and Thunder  Trailer 2

Cast

Natalie Portman
Natalie Portman
The Mighty Thor
Chris Hemsworth
Chris Hemsworth
Thor
Tessa Thompson
Tessa Thompson
King Valkyrie
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
Taika Waititi
Taika Waititi
Old Kronan God
Matt Damon
Matt Damon
Karen Gillan
Karen Gillan
Chris Pratt
Chris Pratt
Star-Lord
Melissa McCarthy
Melissa McCarthy
Jaimie Alexander
Jaimie Alexander
Sif
Luke Hemsworth
Luke Hemsworth
Sean Gunn
Sean Gunn
Director Taika Waititi
Writer Stan Lee, Jenn Robinson, Jack Kirby, Taika Waititi, Larry Lieber
Composer Michael Giacchino, Nami Melumad
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2022
Online premiere 7 September 2022
World premiere 7 June 2022
Release date
19 June 2026 Russia
6 July 2022 Australia
7 July 2022 Azerbaijan 12+
7 July 2022 Brazil
8 July 2022 Canada
7 July 2022 Czechia
8 July 2022 Estonia MS12
8 July 2022 Finland
13 July 2022 France
7 July 2022 Germany
8 July 2022 Great Britain
7 July 2022 Greece
6 July 2022 Hong Kong IIA
7 July 2022 Hungary
6 July 2022 Indonesia PG-13
7 July 2022 Ireland 12A
7 July 2022 Israel 12+
6 July 2022 Italy
8 July 2022 Japan
7 July 2022 Kazakhstan 12+
7 July 2022 Kyrgyzstan 12+
7 July 2022 Latvia N12
8 July 2022 Lithuania N13
7 June 2022 Malaysia P13
7 July 2022 Mexico
6 July 2022 Netherlands 12
7 July 2022 New Zealand
8 July 2022 Poland
7 July 2022 Portugal
8 July 2022 Romania
7 July 2022 Singapore PG13
7 July 2022 Slovakia 12
8 July 2022 South Africa 13
6 July 2022 South Korea
8 July 2022 Spain
6 July 2022 Sweden
6 July 2022 Taiwan 保護級
7 July 2022 Thailand
8 July 2022 Turkey 13+
7 July 2022 UAE
8 July 2022 USA
21 July 2022 Ukraine 12+
8 July 2022 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $250,000,000
Worldwide Gross $760,928,081
Production Marvel Studios
Also known as
Thor: Love and Thunder, Thor: Amor y trueno, Thor: Amor e Trovão, Тор: Любовь и гром, 토르: 러브 앤 썬더, The Big Salad, Thor: 'Ahava Va'Ra'am, Thor: Amour et tonnerre, Thor: armastus ja kõu, Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü, Thor: Iubire și Tunete, Thor: Láska a hrom, Thor: Láska jako hrom, Thor: Ljubav i Grom, Thor: Ljubezen in grom, Thor: Miłość i grom, Thor: Szerelem és mennydörgés, Thor: Tình Yêu Và Sấm Sét, Tor: Ljubav i grom, Tor: Məhəbbət və İldırım, Tor: Sevgi va momaqaldiroq, Toras. Meilė ir griaustinis, Tors: Mīla un pērkons, Тор 4: Махаббат және Найзағай, Тор: Любов и гръмотевици, Тор: Любов і Грім, תור: אהבה ורעם, ثور : الحب والرعد, थोर: लव एंड थंडर, ธอร์ ด้วยรักและอัสนี, ソー：ラブ＆サンダー, 雷神奇俠4: 愛與雷霆, 雷神索爾：愛與雷霆, Thor IV, থর: প্রেম এবং বজ্রপাত, 토르 4, Thor - Love and Thunder, Thor 4 - Love and Thunder, Thor 4: Tình Yêu và Sấm Sét, Thor: Sevgi və Göy Gurultusu, Тор 4, 雷神4：爱与雷霆, 마블 토르: 러브 앤 썬더, 토르 러브 앤 썬더, Thor: Cinta dan Guntur, Թոր: Սեր և ամպրոպ, ธอร์: ด้วยรักและอัสนี, თორი: სიყვარული და ჭექა-ქუხილი, Marvel Studios' Thor: Love and Thunder, Thor 4, Thor Miłość i grom, Thor: Love and Thunder de Marvel Studios, Θορ: Έρωτας και Κεραυνός, باوکی ڕوحی, ثور الحب والرعد, Thor 4: Love and Thunder, Thor : Amour et tonnerre de Marvel Studios

Film rating

7.2
Rate 121 votes
6.1 IMDb
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In overall ranking  1616 In the Sci-Fi genre  208 In the Action genre  355 In films of USA  981 In films of 2022  42

Film Trailers

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Thor: Love and Thunder - Trailer 2
Thor: Love and Thunder Trailer 2
Thor: Love and Thunder - Trailer
Thor: Love and Thunder Trailer
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Quotes

Peter Quill [from trailer] Remember what I told you. If you ever feel lost, just look into the eyes of the people that you love.
[Thor looks into Star-Lord's eyes]
Peter Quill Not me!
Thor What? Just listening.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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