7.6 IMDb Rating: 7.3
Kinoafisha Films Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible - The Final Reckoning
Synopsis

The eighth installment of the Mission: Impossible franchise.

Mission: Impossible 8 - trailer
Mission: Impossible 8  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 51 minutes
Production year 2025
Online premiere 8 July 2025
World premiere 28 June 2024
Budget $400,000,000
Worldwide Gross $598,056,261
Production Paramount Pictures, Skydance Media, TC Productions
Also known as
Mission: Impossible - The Final Reckoning, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two, Misión imposible: Sentencia Final, Mission: Impossible 8, Миссия невыполнима: Финальная расплата, Imkonsiz missiya: So'nggi hisob-kitob, Messima Bilti Efsharit: Kheshbon Sofi, Misión Imposible: La Sentencia final, Misión: Imposible - La sentencia final, Misión: Imposible - Sentencia final, Misiune: Imposibilă. Răfuială finală, Missão: Impossível - O Acerto Final, Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final, Mission: Impossible - La Sentence Finale, Mission: Impossible - Poslední zúčtování, Mission: Impossible - Son Hesaplaşma, Mission: Impossible Odplata - Druhá časť, Mission: Impossible: A végső leszámolás, Neįmanoma misija. Galutinis atpildas, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Nghiệp Báo Cuối Cùng, Qeyri-mümkün missiya: Final hesab, Võimatu missioon: Lõplik otsus, Επικίνδυνη αποστολή: Η έσχατη τιμωρία, Мисията невъзможна: Възмездие, Місія неможлива: Фінальна розплата, Немогућа мисија: Коначна одмазда, मिशन: इम्पॉसिबल - द फाइनल रेकनिंग, ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング, 不可能的任務：最終清算, 碟中谍8：最终清算, 職業特工隊：最終清算
Director
Christopher McQuarrie
Christopher McQuarrie
Cast
Tom Cruise
Tom Cruise
Katy M. O’Brian
Katy M. O’Brian
Vanessa Kirby
Vanessa Kirby
Hayley Atwell
Hayley Atwell
Rebecca Ferguson
Rebecca Ferguson
Cast and Crew
Film Reviews
skot23 31 May 2025, 13:41
Нудятина. Ушли через час. Кроме душных диалогов и эпичной музыки ничего не увидите.. Просто бросьте 1500 рублей в окно и будет интереснее смотреть как их несёт ветер в даль, чем это.
lukindr67 1 June 2025, 23:08
Такая лажа! Законы физики не работают, от слова совсем. Худший фильм Круза. Не советую.
Film Trailers All trailers
Mission: Impossible 8 - trailer
Mission: Impossible 8 Trailer
Mission: Impossible 8 - teaser
Mission: Impossible 8 Teaser
