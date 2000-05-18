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Poster of Mission: Impossible II
7.0
Kinoafisha Films Mission: Impossible II
7.0

Mission: Impossible II

, 2000
Mission: Impossible II
USA, Germany / Thriller, Adventure, Action / 18+
Poster of Mission: Impossible II
7.0

Synopsis

A secret agent is sent to Sydney, to find and destroy a genetically modified disease called "Chimera".

Cast

Tom Cruise
Tom Cruise
Ethan Hunt
Thandiwe Newton
Thandiwe Newton
Nyah Hall
John Polson
John Polson
Billy Baird
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
McCloy
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Richard Roxburgh
Richard Roxburgh
Hugh Stamp
Ving Rhames
Ving Rhames
Luther Strickell
Dougray Scott
Dougray Scott
Sean Ambrose
Rade Serbedzija
Rade Serbedzija
Dr. Nekhorvich
William Mapother
William Mapother
Wallis
Dominic Purcell
Dominic Purcell
Ulrich
Director John Woo
Writer Ronald D. Moore, Brannon Braga, Robert Towne, Bruce Geller
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2000
Online premiere 1 June 2025
World premiere 18 May 2000
Release date
7 July 2000 Russia 12+
15 June 2000 Argentina
1 June 2000 Australia
7 July 2000 Austria
26 July 2000 Belgium
22 June 2000 Brazil
25 August 2000 Bulgaria
24 May 2000 Canada
15 June 2000 Chile
28 November 2002 China
9 June 2000 Colombia
31 August 2000 Croatia
15 September 2000 Cyprus
31 August 2000 Czechia
7 July 2000 Denmark
28 July 2000 Estonia
7 July 2000 Finland
26 July 2000 France
6 July 2000 Germany
7 July 2000 Great Britain
27 October 2000 Greece
22 June 2000 Hong Kong
6 July 2000 Hungary
14 July 2000 Iceland
29 September 2000 India
7 June 2000 Indonesia
7 July 2000 Ireland
8 June 2000 Israel
7 July 2000 Italy
8 July 2000 Japan
7 July 2000 Kazakhstan
26 July 2000 Kuwait
27 July 2000 Lebanon
1 June 2000 Malaysia
30 June 2000 Mexico
6 July 2000 Netherlands
22 June 2000 New Zealand
7 July 2000 Norway
28 July 2000 Panama
28 June 2000 Peru
26 July 2000 Philippines
11 August 2000 Poland
14 July 2000 Portugal
8 September 2000 Romania
25 August 2000 Serbia
1 July 2000 Singapore
31 August 2000 Slovakia
24 August 2000 Slovenia
7 July 2000 South Africa
17 June 2000 South Korea
7 July 2000 Spain
12 July 2000 Sweden
6 July 2000 Switzerland
17 June 2000 Taiwan
14 July 2000 Thailand
8 July 2000 Trinidad and Tobago
16 June 2000 Turkey
24 May 2000 USA
7 July 2000 Ukraine
7 July 2000 Uruguay
21 June 2000 Venezuela
23 May 2025 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $125,000,000
Worldwide Gross $546,388,108
Production Paramount Pictures, Cruise/Wagner Productions, Munich Film Partners & Company (MFP) MI2 Productions
Also known as
Mission: Impossible II, Misión: Imposible 2, Mission: Impossible 2, M:I-2, M: I-2, M:I-2 Mission: Impossible 2, Misión imposible 2, Missão: Impossível 2, Миссия невыполнима 2, ミッション：インポッシブル2, Fa Patibatkān Sathān Lôk 2, Görevimiz Tehlike 2, M: I-2 - Missão impossível 2, M:I-2 - Epikindyni apostoli 2, M:i-2 - Vaarallinen tehtävä 2, M:I-2: Misión: Imposible 2, Misiune: Imposibil II, Misiune: Imposibilã II, Missió: Impossible II, Mission Impossible II, Mission: Impossible 2., Neiespējamā misija 2, Neįmanoma misija 2, Nemoguća misija II, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 2, Uddalab bo'lmas topshiriq 2, Vaarallinen tehtävä II, Võimatu missioon 2, Võimatu missioon II, Επικίνδυνη αποστολή 2, Місія неможлива 2, Місія: Нездійсненна 2, Невъзможна мисия 2, Немогућа мисија 2, असंभव: लक्ष्य-2, मिशन: इम्पॉसिबल II, 不可能的任務2, 碟中谍2, Mission Impossible 2, Mission ː Impossible 2, Missió: Impossible 2

Film rating

7.0
Rate 14 votes
6.1 IMDb
Listen to the
soundtrack Mission: Impossible II

Quotes

Ethan Hunt [about recruiting Nyah] I don't think I can get her to do it.
Mission Commander Swanbeck You mean it'll be difficult?
Ethan Hunt Very.
Mission Commander Swanbeck Well, this is not mission difficult, Mr. Hunt, it's mission impossible. "Difficult" should be a walk in the park for you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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