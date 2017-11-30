Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Maximum Impact
Poster of Maximum Impact
Poster of Maximum Impact
Рейтинги
3.0 IMDb Rating: 2.4
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Maximum Impact

Maximum Impact

Maximum Impact 18+
Напомним о выходе в прокат
Maximum Impact - trailer in russian
Maximum Impact  trailer in russian
Country Russia / USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2017
Online premiere 2 November 2018
World premiere 30 November 2017
Release date
30 November 2017 Russia Люксор 16+
30 November 2017 Belarus
30 November 2017 Kazakhstan
Worldwide Gross $31,806
Production Hollywood Storm, Czar Pictures
Also known as
Maximum Impact, Impacto Máximo, Maksimaalne kokkupõrge, Máximo impacto, Potężne uderzenie, Максимален удар, Максимальный удар, マキシマム・インパクト
Director
Andrzej Bartkowiak
Andrzej Bartkowiak
Cast
Kelly Hu
Kelly Hu
Alphonso McAuley
Alphonso McAuley
Danny Trejo
Danny Trejo
Keith Powers
Keith Powers
Tom Arnold
Tom Arnold
Cast and Crew
Similar films for Maximum Impact
Showdown in Manila 4.1
Showdown in Manila (2016)
0.0
Yarostnaya ataka (2019)
Cradle 2 the Grave 5.8
Cradle 2 the Grave (2003)
Dead Reckoning 3.9
Dead Reckoning (2020)
Black Rose 2.4
Black Rose (2013)
Ultimate Justice 4.3
Ultimate Justice (2017)
Gunfight at Rio Bravo 6.3
Gunfight at Rio Bravo (2023)
The Driver 3.7
The Driver (2019)
Oracle: Go Blind 2.4
Oracle: Go Blind (2018)
Magic Man 1.6
Magic Man (2009)
Treasure Raiders 2.3
Treasure Raiders (2007)
Moscow Heat 2.2
Moscow Heat (2004)

Film rating

3.0
Rate 14 votes
2.4 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Валентин 23 November 2017, 03:36
Кино категории Б. Да, и вход только с пивом
Максимальный ударЖил да был один из королей мемов и насмешек, Александр Невский, решил он снова окунуться… Read more…
Ирина 25 November 2017, 01:13
22 ноября закрытый показ в Люксоре. Первый раз!!! когда актеры не пришли представлять фильм...такие как Чадов, Бортко, Рева, Крюков, Гальцев, Шведов… Read more…
Film Trailers All trailers
Maximum Impact - trailer in russian
Maximum Impact Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more