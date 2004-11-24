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Poster of Moscow Heat
2.2
Kinoafisha Films Moscow Heat
2.2

Moscow Heat

, 2004
Moscow Heat
Russia, USA / Drama, Action / 18+
Poster of Moscow Heat
2.2

Cast

Michael York
Rodzher Chembers
Alexander Nevsky
Alexander Nevsky
Vlad Stepanov
Richard Tyson
Nikolay Klimov
Robert Madrid
Rudi Souza
Alexander Izotov
Podpolkovnik
Mariya Golubkina
Mariya Golubkina
Masha
Joanna Pacuła
Sasha
Andrew Divoff
Uzhton
Alexander Belyavsky
Alexander Belyavsky
Dedushka Vlada
Sergey Gorobchenko
Sergey Gorobchenko
Adrian Paul
Adrian Paul
Endryu Chembers
Director Jeff Celentano
Writer Alexander Nevsky, Robert Madrid
Composer Richard John Baker
Cast and Crew

Film details

Country Russia / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2004
World premiere 24 November 2004
Release date
24 November 2004 Russia КароПрокат
25 November 2004 Belarus
25 November 2004 Kazakhstan
8 November 2005 USA
25 November 2004 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $840,201
Production Czar Pictures
Also known as
Moscow Heat, Fuego rojo, Haute tension à Moscou, Moskiewska gorączka, Moskova Ateşi, Moskovan polte, Moskva kuumus, To afentiko tis Moshas, Московска жега, Московская жара

Film rating

2.2
Rate 16 votes
2.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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