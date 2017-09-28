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Poster of Last Flag Flying
6.9
Kinoafisha Films Last Flag Flying
6.9

Last Flag Flying

, 2017
Last Flag Flying
USA / Drama, Comedy / 18+
Poster of Last Flag Flying
6.9

Cast

Bryan Cranston
Bryan Cranston
Sal Nealon
Steve Carell
Steve Carell
Larry 'Doc' Shepherd
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
Reverend Richard Mueller
Yul Vazquez
Yul Vazquez
Colonel Wilits
J. Quinton Johnson
Washington
Kate Castonguay
Kate Castonguay
Brian Bowman
Deanna Reed-Foster
Ruth
Graham Wolfe
John Redman
Jeff Monahan
O'Toole
Dontez James
DAFB Guard
Tammy Tsai
Mother (Irene)
Director Richard Linklater
Writer Richard Linklater, Darryl Ponicsan
Composer Graham Reynolds
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2017
Online premiere 26 January 2018
World premiere 28 September 2017
Release date
22 March 2018 Brazil
17 January 2018 France
26 January 2018 Great Britain
17 May 2018 Greece
12 April 2018 Israel
5 November 2017 Netherlands
2 March 2018 Spain
27 July 2018 Turkey
MPAA R
Worldwide Gross $1,872,950
Production Amazon Studios, Big Indie Pictures, Cinetic Media
Also known as
Last Flag Flying, El reencuentro, La última bandera, Reencuentro, Un dernier pour la route, 30年後の同窓会, A Melhor Escolha, Derradeira Viagem, Kha'verim la'kha'yim, Last Flag Flying - La dernière tournée, Ponovno okupljanje, Sıkı Dostlar, Viimne lehviv lipp, Η τελευταία σημαία, Останній змах прапора, Последний взмах флага, Последният летящ флаг, अंतिम लहराता झंडा, 老爸出任務, Dalgalanan Son Bayrak, Last Flag Flying : La Dernière Tournée, 라스트 플래그 플라잉, 三个小生去送殡, 最后的细节2

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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