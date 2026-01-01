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Poster of Dazed and Confused
8.0
Kinoafisha Films Dazed and Confused
8.0

Dazed and Confused

, 1993
Dazed And Confused
USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of Dazed and Confused
8.0

Cast

Jason London
Jason London
Randall 'Pink' Floyd
Joey Lauren Adams
Joey Lauren Adams
Simone Kerr
Milla Jovovich
Milla Jovovich
Michelle Burroughs
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
David Wooderson
Shawn Andrews
Kevin Pickford
Adam Goldberg
Adam Goldberg
Mike Newhouse
Marissa Ribisi
Wiley Wiggins
Mitch Kramer
Ben Affleck
Ben Affleck
Sasha Jenson
Don Dawson
Anthony Rapp
Anthony Rapp
Tony Olson
Rory Cochrane
Rory Cochrane
Ron Slater
Director Richard Linklater
Writer Richard Linklater
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1993
World premiere 4 June 1993
Release date
10 September 1993 Russia 16+
27 May 1994 Australia
24 September 1993 Belgium AL
10 February 1994 Brazil 14
31 May 1995 Germany
15 September 1994 Great Britain
11 May 2023 Iceland 12 year age limit
10 September 1993 Kazakhstan
18 July 2011 Netherlands
24 September 1993 USA
10 September 1993 Ukraine
MPAA R
Budget $6,900,000
Worldwide Gross $8,261,512
Production Gramercy Pictures (I), Alphaville Films, Detour Filmproduction
Also known as
Dazed and Confused, Rebeldes y confundidos, Под кайфом и в смятении, Confusion - Sommer der Ausgeflippten, Dazed & Confused, Genç ve Heyecanlı, Génération rebelle, Hallı və çaşqın durumda, Išmuštieji iš vėžių, Jóvenes desorientados, Jovens, Loucos e Rebeldes, Juventude Inconsciente, La tête dans les nuages, La vita è un sogno, Marea ameteala, Movida del 76, Munjeni i zbunjeni, Neanika berdemata, Sidste vilde nat med kliken, Surutta? Sekaisin, Tökéletlen idők, Uczniowska balanga, Zadeti in zmedeni, Νεανικά μπερδέματα, Заслепени и объркани, Під кайфом та збентежені, Рақаттану және шатасуда, Слуђени и збуњени, バッド・チューニング, 年少輕狂, 라스트 스쿨데이, Dazed and Confused - Sommer der Ausgeflippten, La Movida del 76, Шемет и опиянение

Film rating

8.0
Rate 12 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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soundtrack Dazed and Confused
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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