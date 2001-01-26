Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tape
5.8
Kinoafisha Films Tape
5.8

Tape

, 2001
Tape
USA / Drama / 18+
Poster of Tape
5.8

Cast

Ethan Hawke
Ethan Hawke
Vin
Uma Thurman
Uma Thurman
Amy
Robert Sean Leonard
Robert Sean Leonard
Jon
Director Richard Linklater
Writer Stephen Belber
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2001
World premiere 26 January 2001
Release date
26 January 2001 Russia 18+
20 March 2003 Australia
12 July 2002 Denmark
12 July 2002 Great Britain
23 October 2003 Hungary
5 July 2003 Japan
26 January 2001 Kazakhstan
22 May 2003 Netherlands
7 February 2003 Turkey
2 November 2001 USA
26 January 2001 Ukraine
MPAA R
Budget $100,000
Worldwide Gross $515,900
Production Detour Filmproduction, IFC Productions, InDigEnt (Independent Digital Entertainment)
Also known as
Tape, Amargo Reencontro, Juosta, Kaset, Marturisirea, Tape (La cinta), Taśma, Visszajátszás, Лентата, Плёнка, Стрічка, テープ, 录音带, 甜蜜的強暴我, 甜蜜的强暴我, Tasma, La cinta

Film rating

5.8
Rate 10 votes
7.2 IMDb

Quotes

Amy People change. They end up having nothing to say to each other even if they were best friends years before.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Tape

Fast Food Nation
Fast Food Nation Drama
2006, Great Britain / USA
6.0
Me and Orson Welles
Me and Orson Welles Drama
2008, Great Britain
6.0
Last Flag Flying
Last Flag Flying Drama, Comedy
2017, USA
6.0
Slacker
Slacker Drama, Comedy
1991, USA
7.0
Waking Life
Waking Life Fantasy, Detective, Drama, Animation
2001, USA
7.0
A Scanner Darkly
A Scanner Darkly Thriller, Drama, Animation, Mystery, Sci-Fi
2006, USA
7.0
Bernie
Bernie Drama, Comedy, Crime
2011, USA
7.0
The Newton Boys
The Newton Boys History, Crime, Action, Western, Drama
1998, USA
5.0
Everybody Wants Some!!
Everybody Wants Some!! Comedy
2016, USA
6.0
21 Years: Richard Linklater
21 Years: Richard Linklater Biography, Documentary
2014, USA
6.0
Éxtasis
Éxtasis Drama
1996, Spain
6.0
Before Midnight
Before Midnight Drama
2013, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more