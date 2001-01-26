Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2001
World premiere
26 January 2001
Release date
|26 January 2001
|Russia
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|18+
|20 March 2003
|Australia
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|12 July 2002
|Denmark
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|12 July 2002
|Great Britain
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|23 October 2003
|Hungary
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|5 July 2003
|Japan
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|26 January 2001
|Kazakhstan
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|22 May 2003
|Netherlands
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|7 February 2003
|Turkey
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|2 November 2001
|USA
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|26 January 2001
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$100,000
Worldwide Gross
$515,900
Production
Detour Filmproduction, IFC Productions, InDigEnt (Independent Digital Entertainment)
Also known as
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