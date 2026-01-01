Cast
Tatyana Konyukhova
Galya Beryozka
Yevgeny Kudryashyov
Ivan Moskalyov
Nikolay Kazakov
chlen brigady Drobota
Cast and Crew
Director
Frunze Dovlatyan, Lev Mirsky
Writer
Boris Medovoy
Composer
Andrey Eshpay
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1961
World premiere
12 June 1961
Release date
|12 June 1961
|Russia
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|6+
|12 June 1961
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
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