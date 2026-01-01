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Poster of Dima Gorin's Career
7.1
Kinoafisha Films Dima Gorin's Career
7.1

Dima Gorin's Career

, 1961
Karyera Dimy Gorina
USSR / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Dima Gorin's Career
7.1

Cast

Aleksandr Demyanenko
Aleksandr Demyanenko
Dima Gorin
Tatyana Konyukhova
Galya Beryozka
Vladimir Seleznyov
Gennadiy Drobot
Vladimir Vysotsky
Vladimir Vysotsky
Sofron
Yevgeny Kudryashyov
Ivan Moskalyov
Aleksey Vanin
Panteley
Nikolay Kazakov
chlen brigady Drobota
Rifat Aliyev
Davlet
Vitali Chermenyov
Pavlik
Yusuf Karakayev
Ikrom
Director Frunze Dovlatyan, Lev Mirsky
Writer Boris Medovoy
Composer Andrey Eshpay
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1961
World premiere 12 June 1961
Release date
12 June 1961 Russia 6+
12 June 1961 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Karyera Dimy Gorina, Der Tolpatsch, Dima Gorin's Career, Dimos Gorino karjera, Kariera Dimy Gorina, Ügyefogyott Rómeó, Unelmieni tyttö, Карьера Димы Горина, Karjera Dimy Gorina

Film rating

7.1
Rate 11 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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