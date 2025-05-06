Cast
Yevgeniya Glushenko
Tonya Bolotnikova
Fyodor Balakirev
Vorozheykin
Tatyana Golysheva-Marenko
Antonina's friend
Nadezhda Karpechenko
podruga Toni
Cast and Crew
Composer
Oleg Karavaychuk
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
1979
World premiere
1 December 1979
Production
Lenfilm Studio, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Vpervye zamuzhem, Married for the First Time, Először férjnél, Pierwsze zamążpójście, Zum erstenmal verheiratet, Впервые замужем, Уперше заміжня, First Time Married, İlk dəfə ərdə