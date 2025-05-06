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Poster of First Time Married
7.3
Kinoafisha Films First Time Married
7.3

First Time Married

, 1979
Vpervye zamuzhem
USSR / Romantic / 18+
Poster of First Time Married
7.3

Cast

Yevgeniya Glushenko
Tonya Bolotnikova
Valentina Telichkina
Valentina Telichkina
Galina Borisovna, podruga Toni
Svetlana Smirnova
Tamara Bolotnikova
Igor Starygin
Igor Starygin
Valeriy Perevozchikov
Elena Soloveva
Elena Soloveva
Nikolay Karamyshev
oters Valeriya
Nikolay Volkov
Efim Emelyanovich Puryshev
Sergei Ivanov
Sergei Ivanov
Yuriy Ermolaevich Gvozdetskiy
Fyodor Balakirev
Vorozheykin
Tatyana Golysheva-Marenko
Antonina's friend
Nadezhda Karpechenko
podruga Toni
Director Iosif Kheifits
Writer Pavel Nilin, Iosif Kheifits
Composer Oleg Karavaychuk
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1979
World premiere 1 December 1979
Release date
1 December 1979 USSR
Production Lenfilm Studio, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Vpervye zamuzhem, Married for the First Time, Először férjnél, Pierwsze zamążpójście, Zum erstenmal verheiratet, Впервые замужем, Уперше заміжня, First Time Married, İlk dəfə ərdə

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Updated 6 May 2025
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