Cast
Mykola Kozlenko
Luka Dovbnya
Vasiliy Vekshin
Grigoriy Protsenko
Nikolai Pishvanov
Gritsko Supruzhenko
Georgiy Babenko
Anton Rubets
N. Markina
Pistina Ivanovna
Cast and Crew
Director
Ivan Kavaleridze
Writer
Nadezhda Kapelgorodskaya, Panas Mirniy
Composer
Boris Lyatoshinsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
1961
World premiere
1 January 1961
Release date
|12 December 1961
|Russia
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|16+
|1 January 1961
|USSR
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Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Gulyashchaya, Гулящая, Повія, Cine-i de vină?, Poviia, Poviya, Uličarka, Walking