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Poster of Sluttish
6.4
Kinoafisha Films Sluttish
6.4

Sluttish

, 1961
Gulyashchaya
USSR / Drama / 18+
Poster of Sluttish
6.4

Cast

Lyudmila Gurchenko
Lyudmila Gurchenko
Khristina Pritykha
Rita Gladunko
Marina
Stepan Shkurat
Kirilo
Mykola Kozlenko
Luka Dovbnya
Vasiliy Vekshin
Grigoriy Protsenko
Nikolai Pishvanov
Gritsko Supruzhenko
Pavel Shkryoba
Kolesnik
Georgiy Babenko
Anton Rubets
N. Markina
Pistina Ivanovna
Aleksandr Gumburg
Knysh
Director Ivan Kavaleridze
Writer Nadezhda Kapelgorodskaya, Panas Mirniy
Composer Boris Lyatoshinsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1961
World premiere 1 January 1961
Release date
12 December 1961 Russia 16+
1 January 1961 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Gulyashchaya, Гулящая, Повія, Cine-i de vină?, Poviia, Poviya, Uličarka, Walking

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.8 IMDb
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