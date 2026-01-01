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Poster of Flights in Dreams and Reality
7.5
Kinoafisha Films Flights in Dreams and Reality
7.5

Flights in Dreams and Reality

, 1982
Polyoty vo sne i nayavu
USSR / Drama / 18+
Poster of Flights in Dreams and Reality
7.5

Cast

Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Sergey Makarov
Lyudmila Gurchenko
Lyudmila Gurchenko
Larisa Yuryevna
Oleg Tabakov
Oleg Tabakov
Nikolay Pavlovich
Lyudmila Ivanova
Lyudmila Ivanova
Nina Sergeyevna
Oleg Menshikov
Oleg Menshikov
Alisa's Friend
Lyudmila Zorina
Lyudmila Zorina
Natasha
Elena Kostina
Alisa
Aleksandr Adabashyan
Aleksandr Adabashyan
Sculptor
Nikita Mikhalkov
Nikita Mikhalkov
Director
Lyubov Rudneva
Svetochka
Yelena Mikhaylova
Alyona Odinokova
Director Roman Balayan
Writer Viktor Merezhko
Composer Vadim Khrapachov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1982
World premiere 17 January 1983
Release date
15 June 1983 USA
17 January 1983 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Polyoty vo sne i nayavu, Los sueños y la realidad, Полёты во сне и наяву, Flights in Dreams and in Reality, Flights of Fancy, Flygningar i dröm och verklighet, Flying Asleep and Awake, Lebegés, Lennud unes ja ilmsi, Lentoja unessa ja valveilla, Lety ve snu a ve skutečnosti, Skrydžiai sapnuose ir tikrovėje, Tagträumer, Vols entre rêve et réalité, We śnie i na jawie, Полети насън и наяве, Польоти уві сні та наяву, Flights in Dreams and Reality

Film rating

7.5
Rate 12 votes
7.5 IMDb
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