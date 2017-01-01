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Poster of Little Nemo: Adventures in Slumberland
7.1
Kinoafisha Films Little Nemo: Adventures in Slumberland
7.1

Little Nemo: Adventures in Slumberland

, 1989
Little Nemo: Adventures in Slumberland
Japan, USA / Animation, Fantasy, Adventure / 18+
Poster of Little Nemo: Adventures in Slumberland
7.1

Cast

Gabriel Damon
Nemo
Mickey Rooney
Flip
René Auberjonois
Professor Genius
Danny Mann
Icarus
Laura Mooney-Hubbert
Princess Camille
Bernard Erhard
King Morpheus
Bill Martin
Nightmare King
Alan Oppenheimer
Oomp
Michael Bell
Oompy
Sidney Miller
Oompe
Director Masami Hata, William T. Hurtz
Writer Chris Columbus, Richard Outten, Jean 'Moebius' Giraud, Yutaka Fujioka
Composer Thomas Chase, Steve Rucker
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan / USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1989
Online premiere 1 January 2017
World premiere 15 July 1989
Release date
15 July 1989 Russia 0+
15 July 1989 Canada G
9 February 1996 Denmark
14 December 1994 France
17 December 1992 Germany
5 May 2002 Italy
15 July 1989 Japan
15 July 1989 Kazakhstan
17 December 1992 Netherlands
21 August 1992 USA
15 July 1989 Ukraine
MPAA G
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $1,368,000
Production TMS Entertainment
Also known as
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Cartoon rating

7.1
Rate 12 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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