Poster of Rock-A-Doodle
6.0 IMDb Rating: 6
2 posters
Kinoafisha Films Rock-A-Doodle

Rock-A-Doodle

Rock-A-Doodle 18+
Synopsis

In order to defeat the Grand Duke of Owls, a young boy transformed into a cat teams up with a group of barnyard animals to find a rooster who can raise the sun.
Country USA / Great Britain / Ireland
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 1991
World premiere 2 August 1991
Release date
2 August 1991 Russia 0+
2 August 1991 Australia G
24 June 1992 France
1 August 2002 Germany
2 August 1991 Great Britain
1 December 1993 Italy
2 August 1991 Kazakhstan
3 April 1992 USA
2 August 1991 Ukraine
MPAA G
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $11,657,385
Production Goldcrest Films International, Sullivan Bluth Studios, The Super Music Friends Show First 30 Years
Also known as
Rock-A-Doodle, Amigos inseparables, 艾迪的幻想旅程, Rock-O-Rico, *RokkiKukko*, Chantecler, o Rei do Rock, Cocosul cântãret, Eddy e la banda del sole luminoso, En busca del Rey del Sol, Hanekam de rocker, Koneko ni Natta Shounen, Mese rockkal, O magikos kosmos tou Koko Rock, Powrót króla Rock and Rulla, Rock a Doodle, Rock-A-Doodle 3D, Rock-a-Doodle: Ein Hahn erobert die Stadt, Rock-A-Doodle: En busca del Rey Sol, Rock, rul og hanegal, Rock*a*Doodle, Roco.o.Rico, Rokkikukko, Rokna Túli, Sallan Yuvarlan, Ο μαγικός κόσμος του Κόκο Ροκ, Нові пригоди песика та його друзів, Новые приключения Пса и его друзей, Рок-Ку-ка-ре-ку, Рокенрол враголани, 子猫になった少年
Director
Don Bluth
Gary Goldman
Cast
Phil Harris
Glen Campbell
Eddie Deezen
Stan Ivar
Cast and Crew
Cartoon rating

6.0
Rate 11 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
