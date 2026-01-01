Also known as
Rock-A-Doodle, Amigos inseparables, 艾迪的幻想旅程, Rock-O-Rico, *RokkiKukko*, Chantecler, o Rei do Rock, Cocosul cântãret, Eddy e la banda del sole luminoso, En busca del Rey del Sol, Hanekam de rocker, Koneko ni Natta Shounen, Mese rockkal, O magikos kosmos tou Koko Rock, Powrót króla Rock and Rulla, Rock a Doodle, Rock-A-Doodle 3D, Rock-a-Doodle: Ein Hahn erobert die Stadt, Rock-A-Doodle: En busca del Rey Sol, Rock, rul og hanegal, Rock*a*Doodle, Roco.o.Rico, Rokkikukko, Rokna Túli, Sallan Yuvarlan, Ο μαγικός κόσμος του Κόκο Ροκ, Нові пригоди песика та його друзів, Новые приключения Пса и его друзей, Рок-Ку-ка-ре-ку, Рокенрол враголани, 子猫になった少年