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6.4
Kinoafisha Films Composer Glinka
6.4

Composer Glinka

, 1952
Kompozitor Glinka
USSR / Biography, Drama, Musical / 18+
6.4

Cast

Boris Aleksandrovich Smirnov
Mikhail Ivanovich Glinka
Lyubov Orlova
Lyubov Orlova
Ludmilla Ivanovna Glinka
Yury Lyubimov
Yury Lyubimov
Aleksandr Sergeyevich Dargomishky
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Lev Durasov
Alexander Sergeyevich Pushkin
Vladimir Savelev
Karl Ivanovich
N. Korshunov
Ivanov (tenor)
Mikhail Nazvanov
Czar Nikolai I
Konstantin Nassonov
Gen. Vasili Andreyevich Zhukovsky
Berta Vinogradova
Giuditta Pasta, singer
Gosudarstvennim Ansamblem Narodnogo Tantsa C.C.C.P.
Dance Corps
Director Grigoriy Aleksandrov
Writer Grigoriy Aleksandrov, Pyotr Pavlenko, N. Treneva
Composer Mikhail Glinka, Vladimir Shcherbachov, Vissarion Shebalin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1952
World premiere 6 June 1952
Release date
23 January 1953 Czechoslovakia
9 May 1953 USA
6 June 1952 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Kompozitor Glinka, Man of Music, A nagy muzsikus - Glinka, Compozitorul Glinka, Czarodziej Glinka, El compositor Glinka, Glinka, Lied der Heimat, Stormfulde toner, Stormfulle toner, Stormfyllda tider, Venäläinen rapsodia, Композитор Глинка, Composer Glinka

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.2 IMDb
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