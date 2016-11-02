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Poster of The Curious World of Hieronymus Bosch
6.8
Kinoafisha Films The Curious World of Hieronymus Bosch
6.8

The Curious World of Hieronymus Bosch

, 2016
The Curious World of Hieronymus Bosch
Great Britain / Documentary / 18+
Poster of The Curious World of Hieronymus Bosch
6.8

Cast

Laurence Kennedy
Self - Narrator
Stratton Bull
Superius
Stratton Bull
Superius
Rachel Campbell-Johnston
Self - Chief Art Critic, The Times
Peter Greenaway
Peter Greenaway
Self - Artist and Film DIrector
Matthijs Ilsink
Self - Co-curator of Jheronimus Bosch - Visions of Genius
Jos Koldeweij
Self - Co-curator of Jheronimus Bosch - Visions of Genius
Charles de Mooij
Self - Director, Het Noorbrabans Museum
Lelia Packer
Self - Art Historian
Ferdinand Sassen
Self - Provost, The Brotherhood of the Illustrious Lady
Jennifer Sliwka
Art Historian
Director Phil Grabsky, David Bickerstaff
Writer David Bickerstaff, Phil Grabsky
Composer Asa Bennett
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2016
World premiere 2 November 2016
Release date
30 December 2016 Great Britain
30 June 2022 Hungary 12
2 November 2016 Poland 13
Worldwide Gross $95,697
Production Seventh Art Productions
Also known as
The Curious World of Hieronymus Bosch, Exhibition on Screen: The Curious World of Hieronymous Bosch, Die wundersame Welt des Hieronymus Bosch, Egy zseni látomásai: Hieronymus Bosch különös világa, El fascinante mundo del Bosco, Exhibition on Screen: The Curious World of Hieronymus Bosch, Il Curioso Mondo di Hieronymus Bosch, Izstāde: The Curious World of Hieronymus Bosch, Le curieux monde de Hieronymus Bosch, Osobliwy świat Hieronymusa Boscha, EOS: The Curious World of Hieronymus Bosch, Il Curioso Mondo Di Bosch

Film rating

6.8
Rate 15 votes
7.4 IMDb
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