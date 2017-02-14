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Poster of I, Claude Monet
6.5
Kinoafisha Films I, Claude Monet
6.5

I, Claude Monet

, 2017
I, Claude Monet
Great Britain / History, Family / 18+
Poster of I, Claude Monet
6.5

Synopsis

This is the story of Monet as expressed through his personal letters as he painted.

Cast

Henry Goodman
Henry Goodman
Claude Monet
Director Phil Grabsky
Composer Stephen Baysted
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2017
World premiere 14 February 2017
Release date
21 February 2017 Great Britain
14 February 2017 Italy
14 July 2018 Japan
23 February 2017 Spain
Also known as
I, Claude Monet, Exhibition on Screen: I, Claude Monet, Én, Claude Monet, Exhibition on Screen: Ich, Claude Monet, Io, Claude Monet, Ja, Claude Monet, Moi, Claude Monet, Yo, Claude Monet, Я, Клод Моне, 私は、クロード・モネ, EOS: I, Claude Monet

Film rating

6.5
Rate 14 votes
Updated 16 August 2026
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soundtrack I, Claude Monet
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