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Poster of Girl with a Pearl Earring
8.1
Kinoafisha Films Girl with a Pearl Earring
8.1

Girl with a Pearl Earring

, 2014
Girl with a Pearl Earring
Great Britain / Biography / 18+
Poster of Girl with a Pearl Earring
8.1

Cast

Hugh Bonneville
Hugh Bonneville
Tracy Chevalier
Self
Walter Liedtke
Self
Nicolette McKenzie
Self - Narrator
Nina Siegal
Self
Director Phil Grabsky, David Bickerstaff
Composer Asa Bennett
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2014
World premiere 12 January 2015
Release date
13 January 2015 Russia 12+
13 January 2015 France
12 January 2015 Great Britain U
18 August 2022 Hungary
13 January 2015 Kazakhstan
30 August 2015 New Zealand
5 April 2024 Poland 13
13 January 2015 Ukraine
Worldwide Gross $17,173
Production Seventh Art Productions
Also known as
Girl with a Pearl Earring: And Other Treasures from the Mauritshuis, Dziewczyna z perla i inne skarby haskiego Mauritshuisu, Exhibition on Screen: Girl with a Pearl Earring, La ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer e altri tesori del Museo Mauritshuis, Leány gyöngy fülbevalóval és más kincsek Hollandiából, Exhibition on Screen: Girl with a Pearl Earring - and Other Treasures from the Mauritshuis, EOS: Girl with a Pearl Earring - and Other Treasures from the Mauritshuis

Film rating

8.1
Rate 12 votes
8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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