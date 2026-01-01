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4.1
Kinoafisha Films Plenniki udachi
4.1

Plenniki udachi

, 1993
Plenniki udachi
Russia, France / Comedy / 18+
4.1

Cast

Vitali Solomin
Vitali Solomin
Sedoy
Semyon Furman
Semyon
Sergey Batalov
Sergey Batalov
Kulibin
Yekaterina Semyonova
Yekaterina Semyonova
Masha
Viktor Sukhorukov
Viktor Sukhorukov
Yakov
Oleg Garkusha
Oleg Garkusha
Yekaterina Semyonova
Masha
Nikolay Geyko
Chlen bandy provintsialnogo gorodka
Yelena Bushuyeva
Parikmakher
Yuriy Ashikhmin
Lysyy
Igor Yakovlev
Chlen bandy provintsialnogo gorodka
Director Maksim Pezhemsky
Writer Maksim Pezhemsky, Viktor Petrovich
Composer Sergey Kuryokhin
Cast and Crew

Film details

Country Russia / France
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1993
World premiere 1 January 1993
Release date
1 January 1993 Russia 12+
Production Lenfilm Studio, ParisMedia, Roskomkino
Also known as
Plenniki udachi, Пленники удачи

Film rating

4.1
Rate 14 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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