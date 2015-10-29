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Poster of Under the Sun
7.9
Under the Sun - Trailer
Kinoafisha Films Under the Sun
7.9

Under the Sun

, 2016
V luchakh solntsa
Russia, Czechia, Germany, North Korea / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Under the Sun
7.9
Under the Sun - Trailer
Under the Sun  Trailer

Cast

Lee Zin-Mi
Self
Yu-Yong
Self - Zin-Min's schoolmate
Hye-Yong
Self - Zin-Min's schoolmate
Oh-Gyong
Self - Zin-Min's schoolmate
Choi Song-min
Self
Lim Soo-Yong
Self
Su-Yong
Self
Director Vitaly Mansky
Writer Vitaly Mansky
Composer Karlis Auzans
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Czechia / Germany / North Korea
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2016
Online premiere 21 January 2017
World premiere 29 October 2015
Release date
27 October 2016 Russia Кино без границ
27 October 2016 Belarus
14 April 2016 Czechia
10 March 2016 Germany
12 October 2017 Greece
27 October 2016 Kazakhstan
1 July 2016 Poland
29 September 2016 Slovakia
27 April 2016 South Korea
27 October 2016 Ukraine
Budget €390,000
Worldwide Gross $305,993
Production Vertov Studio, Saxonia Entertainment, Hypermarket Film
Also known as
V luchakh solntsa, Under the Sun, Bajo el sol, Im Strahl der Sonne, Inside Nordkorea, Päikese all, Pod opieką wiecznego słońca, Saman auringon alla, Saules staros, Sob o Sol, Sub soarele Partidului, Under samma sol, Under solen, V luchakh solnca, V paprscích slunce, Κάτω από τον ήλιο, В лучах солнца, Под слънцето, 太阳之下, 太陽の下で　真実の北朝鮮, Under the Sun Documentary, 日光之下

Film rating

7.9
Rate 11 votes
7.4 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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Under the Sun - Trailer
Under the Sun Trailer
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