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6.8
Kinoafisha Films Rassvet/Zakat. Dalai Lama 14
6.8

Rassvet/Zakat. Dalai Lama 14

, 2008
Rassvet/Zakat. Dalai Lama 14
Russia / Documentary / 18+
6.8
Director Vitaly Mansky
Writer Vitaly Mansky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 2008
World premiere 21 June 2008
Release date
29 October 2008 Taiwan
Production Vertov Studio
Also known as
Rassvet/Zakat. Dalai Lama 14, Dalai Lama - Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang!, Sunrise/Sunset. Dalai Lama 14, Wschód/Zachód. Dalaj Lama 14, Далай Лама: Рассвет/Закат, Sunrise/Sunset, Sunrise / Sunset. Dalai Lama XIV, Sunrise/Sunset: A Day in the Life of the Dalai Lama, Sunrise, Sunset: Dalai Lama XIV, Sunrise/Sunset. Dalai Lama XIV, Рассвет/Закат. Далай Лама 14, Dalai Lama XIV: Sunrise / Sunset

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
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