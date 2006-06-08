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Poster of Zhar nezhnykh. Dikiy, dikiy plyazh
6.3
Kinoafisha Films Zhar nezhnykh. Dikiy, dikiy plyazh
6.3

Zhar nezhnykh. Dikiy, dikiy plyazh

, 2005
Zhar nezhnykh. Dikiy, dikiy plyazh
Germany, Russia / Documentary / 18+
Poster of Zhar nezhnykh. Dikiy, dikiy plyazh
6.3
Director Susanna Baranzhiyeva, Vitaly Mansky, Aleksandr Rastorguyev
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Russia
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2005
World premiere 8 June 2006
Production Vertov Studio, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Also known as
Zhar nezhnykh. Dikiy, dikiy plyazh, Dzika plaża, Pasja Vrućina, Divlja Divlja Plaža, Tender's Heat: Wild Wild Beach, Tender's Heat. Wild Wild Beach, Tenders' Heat. Άγρια, άγρια παραλία, Wild Wild Beach, Жар нежных. Дикий дикий пляж, Dzika plaza, Tenders' Heat. Agria, agria paralia, Дикий, дикий пляж. Жар нежных, Дикий. Дикий пляж. Жар нежных

Film rating

6.3
Rate 14 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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