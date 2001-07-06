Menu
Poster of Kiss of the Dragon
IMDb Rating: 6.6
2 posters
Kinoafisha Films Kiss of the Dragon

Kiss of the Dragon

Kiss of the dragon 18+
Country France / USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2001
Online premiere 1 August 2001
World premiere 6 July 2001
Release date
10 January 2002 Russia 18+
10 October 2001 Australia
25 October 2001 Brazil 18
31 May 2002 Bulgaria
8 August 2002 Czechia 12+
20 July 2001 France
25 October 2001 Germany
8 March 2013 Great Britain
4 October 2001 Greece
25 October 2001 Hungary
10 January 2002 Kazakhstan
1 August 2001 Philippines R-18
6 July 2001 USA
10 January 2002 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $64,437,847
Production Twentieth Century Fox, EuropaCorp, Quality Growth International Ltd.
Also known as
Kiss of the Dragon, El Beso Del Dragón, Le baiser mortel du dragon, A sárkány csókja, Ajdarho bo'sasi, Bozk draka, Draakoni suudlus, Drakona skūpsts, Drakono bucinys, Ejder'in öpücüğü, Kiss of the Dragon - Lohikäärmeen suudelma, KOD: Kiss of the Dragon, La marca del dragón, Le baiser du dragon, Nụ Hôn Của Rồng, O Beijo do Dragão, O Beijo Mortal do Dragão, Pocałunek smoka, Polibek draka, Poljubac zmaja, Sărutul dragonului, To fili tou drakou, Zmajev poljub, Zmajev poljubac, Το φιλί του δράκου, Поцелуй дракона, Поцілунок дракона, Целувката на дракона, किस ऑफ़ द ड्रैगन, キス・オブ・ザ・ドラゴン, 龍吻
Director
Chris Nahon
Cast
Jet Li
Jet Li
Ric Young
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo
Bridget Fonda
Bridget Fonda
Burt Kwouk
Cast and Crew
Film rating

7.3

7.3
11 votes
6.6 IMDb
