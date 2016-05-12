Film details
Country
France
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2016
Online premiere
22 July 2016
World premiere
12 May 2016
Release date
|16 March 2017
|Brazil
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|24 August 2016
|France
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|16 March 2017
|Portugal
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Worldwide Gross
$456,271
Production
Les Films du Worso, Arte France Cinéma, Canal+
Also known as
Rester vertical, Staying Vertical, Na Vertical, Állva maradni, Animal vertical, Dimdik Ayakta, Haltung bewahren!, Vertikali busena, W pionie, Стоять ровно, 保持站立, 垂直のまま, 保持勃起, 垂直人生