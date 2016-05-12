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Poster of Staying Vertical
6.0
Kinoafisha Films Staying Vertical
6.0

Staying Vertical

, 2016
Rester vertical
France / Drama, Comedy / 18+
Poster of Staying Vertical
6.0

Synopsis

A film maker has to raise a child by himself whilst looking for an inspiration for his new film.

Cast

Christian Bouillette
Marcel
Laure Calamy
Laure Calamy
Docteur Mirande
Damien Bonnard
Damien Bonnard
Léo
India Hair
Marie
Raphaël Thiéry
Jean-Louis
Basile Meilleurat
Yoan
Sébastien Novac
Le producteur
Baptiste Roques
Lucas
Adrien Marsal
Enzo
Tangi Belbeoc'h
Le clochard
Director Alain Guiraudie
Writer Alain Guiraudie
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2016
Online premiere 22 July 2016
World premiere 12 May 2016
Release date
16 March 2017 Brazil
24 August 2016 France
16 March 2017 Portugal
Worldwide Gross $456,271
Production Les Films du Worso, Arte France Cinéma, Canal+
Also known as
Rester vertical, Staying Vertical, Na Vertical, Állva maradni, Animal vertical, Dimdik Ayakta, Haltung bewahren!, Vertikali busena, W pionie, Стоять ровно, 保持站立, 垂直のまま, 保持勃起, 垂直人生

Film rating

6.0
Rate 11 votes
5.9 IMDb
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