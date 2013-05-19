Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tip Top
4.7
Tip Top - Trailer 1
Kinoafisha Films Tip Top
4.7

Tip Top

, 2013
Tip Top
Luxembourg, France, Belgium / Thriller / 18+
Trailers
Poster of Tip Top
4.7
Tip Top - Trailer 1
Tip Top  Trailer 1

Cast

Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Esther Lafarge
François Damiens
François Damiens
Robert Mendès
Sandrine Kiberlain
Sandrine Kiberlain
Sally Marinelli
Karole Rocher
Karole Rocher
Virginie Benamar
Aymen Saïdi
Younès
Saïda Bekkouche
Rachida Belkacem
François Négret
Nadal
Elie Lison
Rozynski
Allain Naron
Bontemps
Youssef Tiberkanine
Aurélien
Director Serge Bozon
Writer Axelle Ropert, Serge Bozon, Odile Barski, James Tucker
Composer Roland Wiltgen
Cast and Crew

Film details

Country Luxembourg / France / Belgium
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2013
World premiere 19 May 2013
Release date
11 September 2013 France
Worldwide Gross $10,201
Production Les Films Pelléas, Iris Productions, Iris Films
Also known as
Tip Top, Тип Топ, 完美无缺

Film rating

4.7
Rate 13 votes
4.7 IMDb

Film Trailers

All trailers
Tip Top - Trailer 1
Tip Top Trailer 1
Tip Top - Trailer 2
Tip Top Trailer 2
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Tip Top

Pacifiction
Pacifiction Drama, Thriller
2022, Germany / Spain / France / Portugal
6.0
One Fine Morning
One Fine Morning Drama, Romantic
2022, France / Great Britain / Germany
6.0
Strange but True
Strange but True Comedy
2022, France
6.0
Fire
Fire Romantic
2022, France
5.0
Alcarràs
Alcarràs Drama
2022, Spain
7.0
Madame Hyde
Madame Hyde Comedy
2017, France
5.0
Staying Vertical
Staying Vertical Drama, Comedy
2016, France
5.0
Romaine 30° Below
Romaine 30° Below Comedy
2009, Canada / France
5.0
Beau Travail
Beau Travail Drama
1999, France
7.0
Paper Moon
Paper Moon Comedy, Drama
1973, USA
7.0
Suddenly, Last Summer
Suddenly, Last Summer Drama, Detective, Thriller
1959, USA
7.0
Le voyage dans le Lune
Le voyage dans le Lune Short, Adventure, Fantasy
1902, France
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more