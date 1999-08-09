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Poster of The Barracks
6.3
Kinoafisha Films The Barracks
6.3

The Barracks

, 1999
Barak
Russia, Germany / Drama, Romantic / 18+
Poster of The Barracks
6.3

Cast

Irina Senotova
Yuliya Svezhakova
Evgeniy Sidikhin
Evgeniy Sidikhin
Bolotin
Nina Usatova
Nina Usatova
Sergey Kachanov
Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik
Artyom Gusev
Natalya Yegorova
Natalya Yegorova
Dmitri Bulba
Predsedatel ispolkoma
Aleksey Devotchenko
Director Valeriy Ogorodnikov
Writer Valeriy Ogorodnikov, Viktor Petrov
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Germany
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1999
World premiere 9 August 1999
Release date
9 August 1999 Russia 16+
9 August 1999 Kazakhstan
9 August 1999 Ukraine
Production Darfilm, Lenfilm Studio, Via Filmproduktion
Also known as
Barak, Die Baracke, Elämää parakeissa, The Barracks, Ο στρατώνας, Барак

Film rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
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