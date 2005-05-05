Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Krasnoe nebo. Chyornyy sneg
5.8
Kinoafisha Films Krasnoe nebo. Chyornyy sneg
5.8

Krasnoe nebo. Chyornyy sneg

, 2004
Krasnoe nebo. Chyornyy sneg
Russia / Drama / 18+
Poster of Krasnoe nebo. Chyornyy sneg
5.8

Cast

Elena Kalinina
Elena Kalinina
Sima
Elena Panova
Elena Panova
Lida Saltanova
Pyotr Semak
Pyotr Semak
Fyodor Galimbievskiy
Aleksey Devotchenko
Gena Shatrov
Nina Usatova
Nina Usatova
Lina Mikhaylovna
Igor Sklyar
Igor Sklyar
Zinoviy Zaltsman
Aleksandr Pankratov-Chyornyy
Aleksandr Pankratov-Chyornyy
Vakhtyorov
Aleksandr Feklistov
Aleksandr Feklistov
Comissar
Stanislav Sukharev
Oska
Galina Bokashevskaya
Vakhtyorov's wife
Director Valeriy Ogorodnikov
Writer Vasiliy Konyakov, Valeriy Ogorodnikov, Viktor Petrov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2004
World premiere 5 May 2005
Release date
5 September 2005 Russia Панорама Кино 12+
5 May 2005 Kazakhstan
5 May 2005 Ukraine
Production Darfilm
Also known as
Krasnoe nebo. Chyornyy sneg, Red Sky, Black Snow, Красное небо. Черный снег

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Krasnoe nebo. Chyornyy sneg

Putina Drama
2007, Russia
0.0
Vzlomshchik
Vzlomshchik Drama
1987, USSR
5.0
Opyt breda lyubovnogo ocharovaniya
Opyt breda lyubovnogo ocharovaniya Drama
1991, USSR
6.0
Bumazhnye glaza Prishvina
Bumazhnye glaza Prishvina Drama
1989, USSR
6.0
South Calendar
South Calendar Drama
2010, Russia
5.0
Eti... tri vernye karty...
Eti... tri vernye karty... Drama
1988, USSR
5.0
The Chekist
The Chekist Drama
1992, Russia / France
7.0
The Sunday Daddy
The Sunday Daddy Drama
1986, USSR
6.0
Informant
Informant Drama
1988, USSR
5.0
Sukhodol
Sukhodol Drama
2011, Russia
6.0
Naslednik Drama
2002, Russia
4.0
With whom you are married, singer?
With whom you are married, singer? Drama
1988, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more