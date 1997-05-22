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6.9
Kinoafisha Films Smirennaya zhizn
6.9

Smirennaya zhizn

, 1997
Smirennaya zhizn
Russia, Japan / Documentary / 18+
6.9
Director Alexander Sokurov
Writer Alexander Sokurov
Composer Algirdas Paulavicius
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Japan
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1997
World premiere 22 May 1997
Release date
22 May 1997 Japan
Production Pandora, Severny Fond, Studio Nadezhda
Also known as
Smirennaya zhizn, A Humble Life, La vida humana, Leben in Demut, Orientaru nosutaruji, Skromne zycie, Solidão, Una vita umile, Une vie humble, Смиренная жизнь

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
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