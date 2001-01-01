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Poster of Taurus
6.8
Kinoafisha Films Taurus
6.8

Taurus

, 2000
Telets
Russia / History, Drama / 18+
Poster of Taurus
6.8

Cast

Leonid Mozgovoy
Leonid Mozgovoy
Lenin
Mariya Kuznetsova
Krupskaya
Sergey Razhuk
Stalin
Natalya Nikulenko
Sister
Lev Eliseev
Doctor
Nikolai Ustinov
Pacoly
Aleksandr Chaban
Sergey Pasikyan
Director Alexander Sokurov
Writer Yuriy Arabov
Composer Andrey Sigle
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2000
World premiere 1 January 2001
Release date
1 January 2001 Russia 18+
24 February 2001 Kazakhstan
24 February 2001 Ukraine
Production Goskino, Lenfilm Studio, Ministry of Culture of the Russian Federation
Also known as
Telets, Taurus, Cielec, Taureau, Tauro, Taurus - Il Crepuscolo di Lenin, Toro, Телец, 牡牛座　レーニンの肖像, Býk

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
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